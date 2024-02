"Obviamente no necesitamos que la inflación vuelva a alcanzar el objetivo antes de recortar los tipos de interés. Debo ser muy claro en eso, no es necesario". Así lo ha asegurado el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey.

Ante el Comité del Tesoro del Parlamento británico, Bailey ha hecho referencia las previsiones del mercado sobre cuándo llegarán esas rebajas. "Creen que vamos a recortar los tipos durante este año", las apuestas del mercado sobre reducciones de tipos este año "no son irrazonables".

"El mercado esencialmente está plasmando en la curva que reduciremos las tasas de interés durante el transcurso de este año. No respaldamos la curva del mercado. No estamos haciendo una predicción de cuándo ni en cuánto, pero creo que se puede decir a partir de ese perfil del pronóstico que no es descabellado que el mercado piense eso", ha dicho.

Como ha explicado, el BoE necesita ver señales de que la persistencia de la inflación disminuye y que, por lo tanto, tendrá en cuenta los precios de los servicios, los aumentos salariales y el mercado laboral al evaluar cuándo podrían recortarse los tipos de interés.

En cuanto a la marcha de la economía de Reino Unido, Bailey ha expresado que las cifras apuntan a una "recesión muy débil" y considera que la economía "ya está mostrando claros signos de recuperación".