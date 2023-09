Los jóvenes se alejan cada vez más del mercado inmobiliario. Aunque su participación sigue siendo activa, en el último año se ha reducido considerablemente el número de interacciones tanto en lo que respecta a la compraventa como al alquiler. Y es que los altos precios y las subidas de los tipos de interés están haciendo mella.

Así lo revela el informe 'Radiografía del mercado de la vivienda en 2023' elaborado por Fotocasa, que apunta que en un año ha caído en 19 puntos la participación de los jóvenes en el mercado inmobiliario. En concreto, los jóvenes de 25 a 34 años están siendo los más activos en el mercado inmobiliario en lo que va de año y los que interactúan más tanto en el mercado de la compra como en el del alquiler, pero se aprecia una caída notable respecto al año pasado.

Según el portal inmobiliario, este año el 46% de los españoles de entre 25 y 34 años han realizado alguna acción en el mercado, nueve puntos porcentuales menos que en 2022, cuando fue del 55%. Aunque esta franja de edad no es la única que ha descendido en cuanto a participación. También cae, y de forma más drástica, el estrato más joven de 18 a 24 años. Registra un descenso de 10 puntos porcentuales respecto a 2022, al pasar del 42% de jóvenes que en el año pasado habían participado en el mercado al 32%.

"A pesar de que los jóvenes siguen siendo los más activos del mercado y los auténticos protagonistas, la situación económica les ha pasado factura. El contexto de precios máximos en el alquiler y el endurecimiento del acceso a la financiación en la compra ocasionan que los menores de 35 años sean los más perjudicados y los primeros expulsados del mercado", comenta María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa.

Esta experta añade que las "condiciones laborales de precariedad, temporalidad e inestabilidad" de los jóvenes "no les permiten acceder a una vivienda, por lo que se ven obligados a compartir piso o a alargar la edad de emancipación". "Son los segmentos de edad que presentan una relación más complicada con el mercado de la vivienda", remarca Matos.

La elevada inflación y la subida de tipos ha afectado mucho a los jóvenes, pero también a otros tramos de edad a la hora de actuar en el mercado de la vivienda. Un cambio de ciclo generalizado pese a que algunos segmentos de población, en concreto el de quienes tienen más de 55 años, no han llegado a recuperar en ningún momento los niveles previos a la pandemia.

De hecho, en este colectivo (55-75 años), la actividad actual en el mercado de la vivienda se sitúa en el 16%, una participación que está muy por debajo de la registrada antes de la irrupción del Covid-19, cuando llegaba al 26%. Si se comprara con agosto de 2022, la diferencia también es importante, ya que entonces se situaba en el 20%.

Aunque se trata de un colectivo que, por una simple cuestión de ciclo vital, tiene menos participación en el mercado que otros tramos de edad, y pese a que la compra de segunda residencia o de inmuebles como inversión tiene más peso, lo cierto es que en los últimos tres años no ha conseguido recuperar su interés por el inmobiliario.

DESPLOME DE LA COMPRAVENTA ENTRE LOS JÓVENES

Al poner el foco en la actividad de compraventa se advierte que el comportamiento en estos últimos meses ha sido dispar atendiendo a los distintos tramos de edades. Frente a un descenso generalizado, la participación en el mercado de la vivienda en propiedad de quienes están entre los 35 y los 44 años ha aumentado.

En este grupo de edad, las acciones de compraventa –ya sean de oferta o de demanda– han pasado del 21% de agosto de 2022 al 22% en febrero de 2023, recuperando así parte del camino perdido en el primer semestre de 2022, dado que en febrero de este año el porcentaje alcanzaba el 25%. Pero este colectivo es la excepción.

En el resto se registran descensos, especialmente acusados entre los 25 y 34 años (del 30% de participación en febrero de 2022 al 25 % un año después) y entre los 18 y los 25 años (del 15% al 10% en ese mismo periodo de tiempo). El endurecimiento de las condiciones de financiación está, por tanto, afectando más por debajo de los 35 años, que entre esa edad y los 44 años.

Hay, además, un detalle llamativo: las acciones inefectivas de demanda de vivienda en propiedad (quienes han intentado comprar, pero no lo han conseguido), disminuyen más entre los 25 y 34 años (del 19% de agosto de 2022 al 16% actual) que entre los 18 y los 24 años (del 9% al 8%). Se puede deducir de estos datos que esta demanda de quienes no han cumplido los 25 es más aspiracional que real y que, por tanto, se ve menos expuesta a la evolución del mercado hipotecario.

LOS JÓVENES ALQUILAN MENOS

Por otro lado, Fotocasa detalla que la actividad en el alquiler también se reduce, principalmente en los tramos de edad más protagonistas: los que comprenden entre los 18 y los 34 años. Y es que, en general, se ve un claro impacto de los acontecimientos contextuales de los últimos meses con una reducción muy agudizada en los estratos más jóvenes. Así, de acuerdo con los últimos datos de participación en el mercado del arrendamiento, se constata que los jóvenes de entre 18 y 24 años que han llevado a cabo alguna acción en el último año han descendido desde el 34% registrado en agosto de 2022 al 27% actual. Es decir, un descenso de 7 puntos porcentuales.

Muy similar ha sido la situación en el estrato de edad inmediatamente superior, el que comprende entre los 25 y los 34 años, con una contracción del 34% al 28%. A la vista de estos números, resulta evidente que el retroceso experimentado por el mercado ha afectado especialmente a los más jóvenes.

Estos descensos, además, tienen lugar tanto en el apartado de alquiler efectivo como en la demanda no efectiva. De este modo, en el grupo de los más jóvenes, el alquiler ejecutado pierde 3 puntos (del 14% al 11%), y el no efectivo (10% frente al 8%), mientras que en los que tienen entre 25 y 34 años la caída es del 18% al 15% en el alquiler efectivo y del 11% al 9% en la demanda no efectiva.

A medida que se pone el foco en los siguientes tramos de edad, vemos que las caídas en la actividad no son tan acusadas, si bien se presentan en todos los casos. De este modo, las personas que cuentan entre 35 y 44 años han bajado su actividad en el mercado del alquiler del 18% al 15%; los de 45 a 54 años del 12% al 11%; y los de más de 55 años del 9% al 7%.