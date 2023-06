Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado este miércoles, a través de un comunicado, que la Agencia Tributaria (AEAT) está reduciendo la calidad de la atención al contribuyente al realizar su Declaración de la Renta en determinadas delegaciones, ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Es por esto que se están incumpliendo sus propios acuerdos y convenios en relación al número mínimo de coordinadores expertos tributarios.

El Acuerdo de Campaña de Renta 2022 establece una proporción de un coordinador por un máximo de ocho operadores, empleados que hacen la declaración a los contribuyentes, relación que se incumple de manera generalizada en numerosas delegaciones.

De acuerdo con el funcionamiento de la Campaña, los ocho operadores tienen un tiempo acotado para confeccionar cada declaración, según el número de citas y de empleados. Las cuestiones más complejas de los contribuyentes que desconocen los operadores son resueltas por los coordinadores expertos que habitualmente son técnicos de Hacienda.

En este punto, Gestha ha señalado que, si el coordinador experto está resolviendo las dudas de más operadores de los acordados, "muchas veces el operador no puede eternizarse porque hay otro ciudadano esperando y se ve obligado a salvar la situación aplicando su propio criterio, acertado o no".

Así, Gestha ha denunciado que este incumplimiento es general desde el inicio del Plan Le Llamamos, lanzado el 5 de mayo. El ranking de incumplimientos lo encabezan las Delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en Andalucía y Cataluña con 25 operadores por coordinador, seguidas de Aragón, Castilla y León, Galicia o Madrid, donde hay entre 10 y 18 operadores por coordinador.

Por su volumen, los técnicos de Hacienda destacan que la Delegación Especial de Madrid soporta una carencia de 22 coordinadores al contar con 90 equipos de 10 operadores. Por ello, los técnicos de Hacienda proponen al nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales que aplique el derecho al primer error a los contribuyentes que se vean afectados por esta reducción de la calidad en esta Campaña de la Renta.

Según este derecho, reconocido en Francia, se permite evaluar la conducta de los contribuyentes cuando incurren en "pequeños errores o incumplimientos involuntarios", o cuando no se produce un perjuicio a la Hacienda Pública, "procediendo a su regularización sin ser sancionados". Esta propuesta "ampara a contribuyentes que son tradicionalmente cumplidores" y que no deberían ser sancionados cuando no han recibido el servicio de calidad estipulado para confeccionar sus declaraciones de IRPF.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha señalado que "la Agencia Tributaria tiene que asegurar que el servicio se presta con la calidad adecuada, con independencia de que se preste por el personal de la Agencia o con la colaboración de ayuntamientos o Comunidades Autónomas", por lo que, "si la composición del equipo acordada no se está cumpliendo, la AEAT debe incorporar a los coordinadores Técnicos de Hacienda expertos que sean necesarios".