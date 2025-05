El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas anticipan una apertura ligeramente alcista del 0,4% este viernes, después de que el índice español cerrase este jueves con subidas del 0,65%, en los 13.930,20 puntos. Desde el lunes, el Ibex se ha revalorizado un 2,77%, y ha renovado jornada tras jornada máximos desde 2008.

Wall Street cerró con signo mixto y los futuros americanos cotizan planos ahora. En Asia, el Nikkei también cotiza plano después de que el PIB del primer trimestre de Japón haya bajado un 0,2%, por encima de la caída esperada del 0,1%, mientras las bolsas chinas caen de forma moderada.

En otros datos destacados, se publicará la balanza comercial de Europa de marzo. Y en EEUU, conoceremos el dato preliminar de confianza del consumidor de mayo, elaborado por la Universidad de Michigan.

En la escena geopolítica, Rusia y Ucrania iniciarán este viernes en Turquía sus primeras conversaciones de paz, después de que ayer finalmente no comenzasen sus primeros contactos desde 2022. No obstante, las posturas se encuentran muy enfrentadas y no se prevén avances significativos.

ANÁLISIS TÉCNICO

"El Ibex mantiene las subidas de las últimas semanas y se acerca ya al nivel de los 14.000 puntos. Parece complicado que por estos precios no se tome un respiro. Los altos niveles de acumulación y las subidas del 20% de hace poco más de un mes invitan a que podamos ver un paso atrás", explica César Nuez, analista de 'Bolsamanía'.

"El primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 13.500 puntos. No obstante, el verdaderamente importante se encuentra en los 13.074 puntos. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios", añade este experto.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo Brent rebota un 0,4% (64,78 dólares). Por su parte, el euro se aprecia un 0,22% ($1,1212), y la onza de oro cae un 0,1% ($3.224).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,428% y el bitcoin avanza un 1% ($104.100).