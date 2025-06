“¿Se puede ganar dinero con Bitcoin sin tener ni una fracción del activo en tu cartera?” Esta pregunta, impensable hace unos años, hoy tiene más respuestas que nunca.

En plena escalada de la criptomoneda reina, que ha llegado a pulverizar su techo histórico de los 110.000 dólares, los inversores reacios al riesgo digital están descubriendo que el mundo financiero ya ha construido puentes sólidos hacia el universo cripto. Y no, no necesitas abrir una 'wallet' ni aprender qué es una 'seed phrase'. Basta con saber por dónde se mueven los flujos.

ROBLOX PARA ADULTOS: EL 'BOOM' DE ROBINHOOD

Robinhood, la aplicación que transformó el 'trading' en un juego de móviles para masas, ha resultado ser una de las grandes beneficiadas del nuevo 'bull market' de bitcoin. Aunque la compañía no posee directamente ni un solo 'satoshi', aloja más de 38.000 millones de dólares en criptoactivos de sus clientes, y cada operación se traduce en ingresos.

“Robinhood es como el peaje de la autopista en la que circula el fervor minorista. Y este trimestre, el tráfico ha sido espectacular”, recuerda Dan Schmidt, analista de MarketBeat. Solo en el primer trimestre de 2025, los ingresos por operaciones en criptomonedas se duplicaron hasta los 252 millones de dólares. Más que las opciones (54%) y más que las acciones (44%). Además, el volumen nocional de 'trading' creció un 28% interanual, rozando los 46.000 millones.

Las acciones de Robinhood no se han quedado atrás: han escalado más del 25% en tres meses y cotizan por encima de sus medias móviles clave. “Si el bitcoin mantiene su tendencia alcista, este título podría marcar máximos históricos este verano”, señala Schmidt.

TESLA: EL BITCOIN COMO REIVINDICACIÓN

Elon Musk ha vuelto a su zona de confort tras flirtear con la política. Tesla, golpeada por la competencia en China y Europa, encuentra en sus inversiones en bitcoin un inesperado salvavidas reputacional… y financiero.

Tesla adquirió 11.509 bitcoins por 330 millones de dólares, una jugada que hoy vale más de 1.200 millones. “Mientras otros como MicroStrategy compran caro y tarde, Musk ha sabido comprar bien”, apunta Schmidt. Aunque sus cifras palidecen frente a los 40.000 millones invertidos por Michael Saylor y compañía, el retorno porcentual de Tesla supera con creces al del líder de las 'macrocompras'.

Las señales técnicas también acompañan. Las acciones de Tesla han recuperado sus medias de 50 y 200 días, y vuelven a mostrar músculo desde que arrancó la presidencia de Trump. “No es solo una apuesta por los coches eléctricos, también es una apuesta silenciosa por el oro digital”, subraya el citado estratega.

IBIT: EL ETF QUE SE COMIÓ A TODOS LOS DEMÁS

Para los inversores que quieren ir casi al grano sin ensuciarse las manos con claves privadas, el iShares Bitcoin Trust ofrece una solución casi perfecta. En apenas 18 meses, este ETF gestionado por BlackRock se ha convertido en el mayor vehículo cotizado vinculado a bitcoin.

IBIT posee 663.773 bitcoins —más incluso que MicroStrategy—, y su rendimiento anual del 56,55% es casi idéntico al del propio activo subyacente. “Con una comisión neta del 0,12%, es como tener bitcoin pero sin dolores de cabeza”, afirma Schmidt. Su fórmula de éxito: costes bajos, liquidez elevada y, sobre todo, confianza institucional. En los últimos seis meses, inversores profesionales han adquirido 7.120 millones en participaciones.

Este flujo institucional legitima aún más al fondo como opción válida no solo para el pequeño ahorrador, sino para carteras sofisticadas que buscan exposición sin arriesgarse a los laberintos del ecosistema cripto.

CUANDO WALL STREET SE PONE LA CAPA DE SATOSHI

Durante años, las criptomonedas fueron vistas como el lejano oeste de las finanzas. Hackeos, estafas y promesas rotas alejaron a muchos inversores tradicionales. Pero Wall Street ha hecho lo que mejor sabe hacer: empaquetar el riesgo y ofrecerlo en envases familiares. Desde 'apps' de 'trading' como Robinhood, hasta gigantes corporativos como Tesla, o fondos robustos como IBIT, las vías hacia el universo bitcoin se multiplican.

“El inversor actual ya no tiene que elegir entre jugar a ser minero o quedarse fuera del rally”, concluye Dan Schmidt. “Hoy puede vestirse de gala, sentarse en su bróker y participar en el banquete sin mancharse las manos”.

REFLEXIÓN FINAL: MÁS ALLÁ DEL TOKEN

El 'rally' del bitcoin en 2025 no solo marca un hito en el precio. Marca, sobre todo, un cambio en la forma de invertir en criptomonedas. Ya no se trata de creérselo todo o quedarse al margen. Hoy existen alternativas para los escépticos, para los institucionales y para los que prefieren la vía indirecta. Como en toda revolución financiera, el secreto no está en seguir la fiebre del oro, sino en vender las palas. Y en este nuevo ciclo, esas “palas” tienen nombre y ticker.

Porque, a veces, para ganar con bitcoin… no hace falta tener bitcoin.