La teleoperadora española Telefónica ha anunciado la integración de Chainlink para reforzar la seguridad de Web3 con GSMA Open Gateway. Se trata del primer caso de uso de la API SIM SWAP de GSMA Open Gateway, que introducirá una capa adicional de seguridad en las transacciones de blockchain. Vivo (Telefónica Brasil) será el primer operador en comercializarla.

"La alianza estratégica de Telefónica con Chainlink Labs aprovecha las posibilidades de Chainlink Functions, la solución de conectividad Web3 líder del mercado, para conectar de forma segura cualquier API en GSMA Open Gateway a la red PoS blockchain de Polygon. Esta colaboración marca un paso significativo en la integración de las capacidades de las telco en la industria blockchain y demuestra la necesidad de contar con redes de oráculos seguras para proporcionar datos del mundo real en la blockchain. Este ecosistema interconectado mejora la funcionalidad y la seguridad de las aplicaciones Web3, contribuyendo a un panorama digital más sólido y verificable", explica la compañía en un comunicado.

GSMA Open Gateway, una iniciativa mundial de la industria de las telecomunicaciones liderada por la GSMA, ha introducido APIs estandarizadas que aportan capacidades pioneras de telecomunicaciones al ecosistema Web3. Esta iniciativa permite a las empresas hacer frente de forma eficaz a diversos retos en el espacio Web3, proporcionando soluciones para casos de uso actuales como como prevención de fraude, creación segura de cuentas, entre otros.

"Dentro del ámbito de Web3, los oráculos son herramientas esenciales que actúan como intermediarios entre los contratos inteligentes basados en blockchain y la información proveniente del entorno real. Estos oráculos son esenciales para la integración del ecosistema Web 3.0 con sistemas tradicionales, fuentes de información y procesamientos avanzados de datos", apunta Telefónica.

Esta integración permite la verificación de datos de diversas fuentes mediante el uso de Chainlink Functions con la API SIM SWAP de Open Gateway de GSMA. Asimismo, no sólo mejora la seguridad de las operaciones, sino que también introduce una capa adicional de seguridad en las transacciones de blockchain al permitir que los contratos inteligentes realicen solicitudes de información a la API, garantizando que la tarjeta SIM de un dispositivo no ha sufrido ningún cambio no autorizado.

"El uso de la API GSMA Open Gateway a través de Chainlink también mitiga el riesgo más allá de la seguridad de las transacciones, abordando la autenticación de dos factores y la detección del fraude en en finanzas descentralizadas (DeFi) y aplicaciones descentralizadas", agregan.

"A medida que el ecosistema Web3 vaya expandiéndose, Telefónica Open Gateway y Chainlink desempeñarán un papel fundamental en la capacitación de los desarrolladores. Al aprovechar las API estandarizadas y la plataforma de computación de referencia en la industria, los desarrolladores pueden mejorar el ecosistema Web3 con una mayor conectividad y nuevas capas inteligentes de autenticación y verificación", sentencia la compañía.

Johann Eid, director comercial de Chainlink Labs, ha destacado que la colaboración con Telefónica "amplía las formas en que la plataforma Chainlink sustenta la seguridad en todo el ecosistema blockchain". "Llevar las APIs de Open Gateway de Telefónica al blockchain con las funciones de Chainlink abre nuevos casos de uso y una mayor seguridad para nuestra industria que, en última instancia, protege mejor a los usuarios y sus activos. Estamos encantados de unir a Chainlink y con grandes empresas de telecomunicaciones, como es Telefónica, para promover la visión de una web verificable en la que los usuarios mantengan el control", destaca Eid.