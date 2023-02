Según los datos de la firma de seguridad de la blockchain PeckShield, el total de pérdidas por exploits en el mercado de criptodivisas ascendió a 8,8 millones de dólares en enero, un 92,7% menos que los 121,4 millones registrados en el mismo mes del año anterior. El análisis de PeckShield muestra que se produjeron 24 exploits durante el mes, con 2,6 millones de dólares en criptomonedas enviadas a mezcladores como Tornado Cash, entre los que se incluyen 1.200 ‘tokens’ de ethereum (ETH) o más de 2.600 Binance coin (BNB).

