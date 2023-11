El mercado de las criptomonedas no pisa el freno. El bitcoin (BTC) comienza la semana pegado a los 37.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH), impulsado por BlackRock y su solicitud para crear un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) al contado, se acerca a los 2.100 dólares.

El buen momento de los activos digitales es rotundo, como evidencia la capitalización total del mercado, que recientemente ha rebasado los 1,4 billones de dólares y se sitúa en su nivel más alto desde mayo de 2022 en los momentos previos a la quiebra de Terra y otras importantes compañías del ecosistema. De igual modo, el Índice de Miedo y Codicia ('Fear and Greed Index') se sitúa en torno a los 77 puntos, en claro terreno de "codicia" y en niveles similares a los que registró el bitcoin tras alcanzar sus máximos históricos en noviembre de 2021. Esta lectura no solo suele indicar un claro frenesí comprador, sino una potencial corrección en gestación.

El optimismo es total. Los inversores parecen dar por hecho que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) dará el visto bueno a los ETF de bitcoin y, posteriormente, hará lo propio con los de ETH y sucesivas criptomonedas que se presenten. Asimismo, las 'altcoins' siguen consolidando su rally en un movimiento típico en las fases más optimistas del mercado, ya que los inversores han recuperado el apetito por el riesgo y están decidiendo poner su capital en algunos activos más volátiles que bitcoin.

Respecto a los ETF, la mayoría de los expertos consideran que la SEC aprobará todas las solicitudes de forma simultánea, evitando así dar ventaja a ninguno de los competidores y propiciando la entrada de cientos de millones de dólares en el mercado de activos digitales. No obstante, esta tesis ha sido refutada por algunos analistas, los cuales creen que las subidas están siendo excesivas y que el interés por las criptos no solo no será tan grande como se prevé, sino que el bitcoin podría no tener el final de año soñado que esperan algunos.

"Sí, el lanzamiento de estos ETF podría inyectar cientos de miles de millones de dólares y ampliar el segmento de inversores potenciales en el mercado de criptomonedas. Pero creo que es un poco pronto para ser tan optimista en estos momentos sin superar los obstáculos más destacados para el crecimiento de este mercado", apunta Samer Hasn, analista de mercados de XS.com. A este respecto, Hasn señala que el frente regulatorio, con las demandas de la SEC contra Binance y Coinbase por resolver, entre otras disputas legales, y la todavía reseñable criptodelincuencia podrían continuar templando el apetito por las criptos en el futuro próximo.

Por técnico, Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, señala que el bitcoin se está dirigiendo claramente hacia los 38.000 dólares, el primero de sus objetivos alcistas. No obstante, no es oro (digital) todo lo que parece.

"Si bien pensamos que la extensión podría culminar en la zona clave de los 40.000, los niveles de sobrecompra experimentados, el sentimiento de euforia en el que se ha entrado y cierta rotación experimentada hacía el ecosistema de las 'altcoins' en busca de rentabilidad fácil, marcan un primer síntoma de posible agotamiento que puede llevar a una consolidación bajista con un primer objetivo en los 35.000 dólares que, de perderse, tendría en los 31.400 la última de las referencias válidas para mantener la tendencia alcista dominante. Este segundo nivel nos parece muy poco probable en las condiciones actuales", apunta Molina.

En el resto del mercado, ripple (XRP) cae con moderación. La solana (SOL) ha moderado su rally tras experimentar una fuerte subida en las últimas horas. Cardano (ADA), dogecoin (DOGE) y toncoin (TON) caen entre un 2% y un 3% en el último día.