El mercado ha templado su ánimo con los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin (BTC) al contado. Los precios de las criptomonedas se han contenido después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) anunciara que extendería el plazo para anunciar su decisión sobre la aprobación de estos productos. Desde entonces, los activos digitales fluctúan tibiamente y su figura técnica ha empeorado bastante. No obstante, la expectativa es que terminen viendo la luz a medio plazo.

Así lo asegura Giang Bui, responsable de renta variable y productos negociados en bolsa (ETP, por sus siglas en inglés) de la bolsa Nasdaq, mercado elegido por la mayoría de estos ETF para cotizar. Según ha declarado en una entrevista concedida a 'Forbes', el rechazo inicial de la SEC es "puramente procedimental, no una indicación de la viabilidad del producto".

Este experto también señala que el proceso de aprobación de un producto de inversión "de bitcoin o cualquier otra mercancía" es "muy similar" y que las fases de este se están cumpliendo. Según Bui, la adición de Coinbase como "socio de vigilancia compartida" es "algo exclusivo" de estas solicitudes, a pesar de que tengan "acuerdos de intercambio de información con muchas de las otras bolsas", y que responde "a la necesidad de que nuestra solicitud fuera lo más sólida posible".

"En anteriores solicitudes que han desaprobado, hablaron de bolsas no demuestran que su propuesta está diseñada para prevenir el fraude y la manipulación. La SEC explicó que la bolsa de cotización de un ETF de bitcoin puede cumplir esas obligaciones demostrando a la SEC que tiene un acuerdo de vigilancia exhaustiva compartida con un mercado regulado de tamaño significativo en lo que respecta al activo de referencia subyacente. Y su proceso de pensamiento es que, si una persona está tratando de manipular el ETF, hay una probabilidad muy razonable de que también tendría que operar en este mercado de tamaño. Así que la presencia de un acuerdo de vigilancia compartida ayudaría a detectar y disuadir cualquier tipo de mala conducta relacionada con el propio ETF", explica el directivo de Nasdaq.

Por otro lado, Bui reconoce que el mercado de los ETF es "muy competitivo" y subraya que "ser el primero en llegar marca una gran diferencia", de ahí el motivo de que muchas de estas empresas se hayan lanzado a la vez en busca de la aprobación del regulador. De igual modo, ha evitado pronunciarse sobre la sentencia favorable a Grayscale y ha indicado que están "estudiando" lo que significa para los ETF que cotizarán en el Nasdaq, como el de BlackRock.

Respecto a la coexistencia con los ETF basados en futuros, Bui se ha mostrado optimista, definiendo este producto de inversión como "otro envoltorio para que los inversores accedan al bitcoin". "Podría ser potencialmente más eficiente y atractivo que invertir directamente en bitcoin; no tienes que preocuparte de registrarte en las diferentes plataformas de criptomonedas y tener que almacenar y asegurar tus productos", apunta.

"El ETF también puede utilizarse como vehículo de negociación y como cobertura. Y como está regulado por la SEC y se negocia en una bolsa regulada, podría haber una protección adicional del inversor relacionada con el ETF. Así que, en realidad, el envoltorio del ETF consiste siempre en proporcionar acceso y opciones a los inversores. Y eso es lo que los emisores están tratando de hacer, y llevar al mercado con el producto de BTC al contado", agrega.

Cabe señalar que la SEC deberá decidir si aprobar o no los ETF de BTC al contado a mediados del próximo mes de octubre. No obstante, el regulador tiene hasta 240 días para dar una respuesta final a este tipo de solicitudes, fecha que se sitúa a mediados de marzo para la mayoría de estas solicitudes. No obstante, el plazo máximo en el que la SEC debe dar respuesta al ETF de ARK Invest (Cathie Wood) es a mediados de enero.

La mayoría de los analistas creen que los ETF de bitcoin al contado insuflarán de nueva vida al bitcoin. No obstante, otros, como los de JP Morgan, se han mostrado más cautos y aseguran que despertarán poco interés entre los inversores al igual que los ETF basados en futuros.