El presidente de Argentina, Javier Milei, ha disuelto una unidad especial creada para investigar el caso LIBRA, la fallida criptomoneda que él mismo promovió y que provocó pérdidas millonarias a miles de inversores de todo el mundo.

En un decreto firmado el 19 de mayo por Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno argentino dio por cumplido su cometido, aunque no se difundió ningún informe o resultado del trabajo de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) "por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada".

El documento, publicado en el Boletín Oficial de Argentina, señala que la UTI requirió datos sobre el criptoactivo a distintas ramas del Estado argentino, como la Oficina Anticorrupción o la Inspección General de Justicia, "que fueron respondidas y remitidas dentro del plazo otorgado".

La oposición al Gobierno ha asegurado que Milei y su partido, La Libertad Avanza, "nunca quisieron investigar nada", subrayando que "está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa". Asimismo, han propuesto que el caso sea investigado por una comisión parlamentaria.

"Milei estafó a miles con la cripto LIBRA. Creó una unidad de tareas para que su propio ministro lo investigue. Ahora, por decreto, la cierra. ¿Y el informe? Bien, gracias", ha indicado la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti.

Funcionarios del gobierno habían creado la UTI el 19 de febrero, días después de que Milei promocionara LIBRA en su cuenta oficial en la red social X. "Este proyecto privado se dedicará a fomentar el crecimiento de la economía argentina", escribió, con un enlace al proyecto de la criptomoneda LIBRA, asegurando que favorecería el desarrollo del país y la libertad.

Horas después, Milei eliminó el mensaje, llega a decir que le han hackeado la cuenta y, en otra publicación, dijo que no tenía vínculos con la iniciativa. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", afirmó.

Su respaldo hizo que LIBRA pasara de valer prácticamente nada a alcanzar los 5 dólares por token y una capitalización de mercado cercana a los 5.000 millones de dólares. Poco después, los grandes tenedores de la criptomoneda empezaron a retirar fondos y el token cayó prácticamente a cero.

Según el diario argentino 'La Nación', LIBRA podría ser una posible estafa 'rug pull', ya que el 80% de los tokens estaban concentrados en tan solo cinco billeteras. Primero, se infla artificialmente el precio de un activo ('pump'), habitualmente a través de publicidad exagerada o patrocinios de famosos, para luego vender masivamente los activos ('dump'), haciendo que la cotización se hunda y perjudicando a aquellos que apostaron por el activo en la escalada alcista.

El presidente argentino se desmarcó de estas acusaciones, indicando que los afectados eran "hiperespecialistas" que "sabían muy bien a lo que estaban entrando" y comparó estas pérdidas a las que se pueden sufrir "en un casino". "Son operadores de volatilidad, ninguno ignoraba lo que estaba pasando. Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?", señaló en una entrevista.

"Soy un tecnofanático y ese proyecto era para financiar a aquellos que son emprendedores y que no tienen acceso al mercado formal. Me pareció una herramienta interesante. Cuando se hace público el proyecto de Libra le doy difusión”, añadió.

Asimismo, 'La Nación' y el medio especializado 'CoinDesk' publicaron mensajes de Hayden Davies, propietario de Kelsier Ventures y uno de los principales impulsores de la criptomoneda LIBRA, en los que aseguraba poder hacer que Milei "tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción" de la colapsada criptomoneda. "Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura. Yo controlo a ese negro", afirmó Davis.