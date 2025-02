La compañía de tesorería de bitcoin (BTC) MicroStrategy ha anunciado que cambia de nombre a Strategy y ha publicado los resultados del cuarto trimestre de 2024, en los que ha reportado una pérdida neta de 670 millones.

Según ha explicado la compañía cotizada en el Nasdaq 100, esta simplificación de la marca "es una evolución natural de la empresa, que refleja su enfoque y amplio atractivo". "El nuevo logotipo incluye una 'B' estilizada, que simboliza la estrategia Bitcoin de la empresa y su posición única como Bitcoin Treasury Company", ha explicado la firma. El color principal de la marca es ahora el naranja, que representa la energía, la inteligencia y BTC.

"Strategy es una de las palabras más poderosas y positivas del lenguaje humano. También representa una simplificación del nombre de nuestra empresa a su núcleo estratégico más importante. Antoine de Saint-Exupery dijo: 'La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no queda nada que quitar'. Después de 35 años, nuestra nueva marca representa perfectamente nuestra búsqueda de la perfección", ha explicado Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de Strategy.

En cuanto a los resultados de la firma, la compañía ha explicado que las pérdidas del cuarto trimestre se debieron a un cargo por deterioro en sus 471.107 tokens de bitcoin, que representan la mayor posición institucional del mundo. Esos activos están valorados en más de 45.000 millones de dólares a precios actuales de mercado.

Los gastos de la firma para el cuarto trimestre aumentaron casi un 700% interanual, alcanzando los 1.100 millones, ya que comenzó a ejecutar su "Plan 21/21", que tiene como objetivo invertir 42.000 millones durante los próximos tres años, dividido entre acciones y valores de renta fija, para adquirir más BTC. Strategy dijo que ya ha completado 20.000 millones de ese plan, impulsando su compra de bitcoins a través de notas convertibles sénior y deuda.

Por otro lado, el indicador clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) BTC Yield' fue del 74,3% en 2024. BTC Yield es KPI que la compañía utiliza para ayudar a evaluar el rendimiento de su estrategia de adquisición de bitcoin: representa el cambio porcentual entre su bitcoin y sus acciones diluidas asumidas en circulación. Strategy espera conseguir un BTC Yield anual de más del 15% en 2025.

"El cuarto trimestre de 2024 marcó nuestro mayor aumento histórico de tenencias trimestrales de bitcoins, que culminó con la adquisición de 218.887 bitcoins adquiridos por valor de 20.500 millones de dólares, desde finales del tercer trimestre. Llevamos este fuerte impulso al primer trimestre, recaudando 584 millones de dólares adicionales mediante el lanzamiento y el aumento de la oferta preferente convertible inaugural de STRK", ha explicado Andrew Kang, director financiero de la cotizada.

Asimismo, la compañía ha introducido las métricas 'BTC Gain' (ganancia de bitcoin) y 'BTC $ Gain' (ganancia de bitcoin en dólares) para reflejar mejor la salud del balance de la firma. La primera es un KPI que representa el número de bitcoins que posee la empresa al inicio de un periodo multiplicado por el BTC Yield para dicho periodo. La segunda, representa el valor en dólares de la BTC Gain y se calcula multiplicando esta por el precio de mercado del bitcoin a las 4:00 pm ET en la bolsa Coinbase el último día del período aplicable.

Para todo el año 2024, la ganancia de BTC de la compañía fue de 140.538. El objetivo de la empresa para 2025 es alcanzar una BTC $ Gain de 10.000 millones de dólares.