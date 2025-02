Donald and Melania Trump return White House

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, comparten un inesperado vínculo: las criptomonedas. Según analistas de Bubblemaps, hay evidencias suficientes de que la 'memecoin' Melania (MELANIA) habría sido lanzada por el mismo equipo responsable de Libra (LIBRA), el token meme promocionado por Milei que colapsó en apenas unas horas desde su lanzamiento y provocó pérdidas millonarias a miles de argentinos.

En una publicación en la red social X, estos expertos señalaron a una dirección de monedero de Solana llamada "0xcEA" como la responsable de haber realizado el lanzamiento de la 'memecoin' de Melania Trump el 19 de enero. Mediante este lanzamiento, obtuvieron 2,4 millones de dólares de beneficios que fueron transferidos rápidamente a otro monedero en la blockchain Avalanche utilizando el protocolo USDC Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP).

Según Bubblemaps, estos dos monederos están vinculados por varios caminos únicos, incluyendo una serie de diferentes transacciones de financiación y transferencias crosschain, todos los cuales habían sido procesados a través de varios monederos Solana a lo largo del camino en un intento de ocultar el historial de transacciones.

"Esto significa que el creador de Melania (o alguien cercano a su equipo) cortó su propio lanzamiento", aseguraron.

Semanas más tarde, la firma de análisis descubrió de que la misma cartera 0xcEA había financiado la dirección de cartera responsable de la creación del token LIBRA, DEfcyK.

" Para empeorar las cosas, 0xcEA también se hizo con $LIBRA y obtuvo 6 millones de dólares de beneficio, utilizando múltiples direcciones laterales financiadas a través de CCTP. Esto es similar al caso MELANIA", agregaron estos expertos.

Asimismo, Bubblemaps asegura que han detectado "muchos lanzamientos de tokens" vinculados a esta cartera, la mayoría de los cuales responden a estrategias de 'pump and dump': $TRUST, $KACY, $VIBES y $HOOD, un token falso de Robinhood que se disparó hasta conseguir una capitalización de 120 millones de dólares para luego caer hasta los 12 millones de dólares.

Milei se enfrenta a una gran presión en Argentina tras el colapso de LIBRA, que redujo su capitalización desde los 4.500 millones hasta los 200 millones de dólares en tan solo unas horas, haciendo que alrededor de 40.000 argentinos perdieran todo lo invertido. La oposición ha anunciado que podría presentar una "solicitud de juicio político", lo que podría llevarlo a un proceso de destitución.

Ayer, el presidente argentino defendió su promoción de LIBRA, asegurando que los afectados son "hiperespecialistas" que "sabían muy bien a lo que estaban entrando" y comparó estas pérdidas a las que se pueden sufrir "en un casino". "Son operadores de volatilidad, ninguno ignoraba lo que estaba pasando. Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?", aseguró en una entrevista.

Según Milei, si alguien perdió lo invertido con LIBRA, está ante "un problema entre privados" y ha asegurado que "no lo promocioné, solo lo difundí". "Soy un tecnofanático y ese proyecto era para financiar a aquellos que son emprendedores y que no tienen acceso al mercado formal. Me pareció una herramienta interesante. Cuando se hace público el proyecto de Libra le doy difusión”, añadió.

Milei también dijo que actuó "de buena fe", convencido de que el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y su socio en el lanzamiento, el CEO de Kim Protocol, Juilian Peh, solo querían ayudar a los pequeños empresarios argentinos.

Cabe señalar que la Casa Rosada ha reconocido que Milei recibió el 19 octubre pasado a representantes de la empresa KIP Protocol. En este encuentro, "se le comentó (al presidente argentino) la intención de desarrollar un proyecto llamado Viva la Libertad para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”. En la reunión participaron el presidente de KIP Protocol, Julian Peh, y su representante en Argentina, Mauricio Novelli. Posteriormente, el 30 de enero, Milei recibió en la Casa Rosada a Hayden Mark Davis, responsable de proveer la infraestructura tecnológica al proyecto.