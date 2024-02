Los crímenes con criptomonedas siguen siendo uno de los principales motivos de desconfianza en el espacio de los activos digitales. A pesar de que 2023 vio cómo se redujo un 40% la cantidad sustraída mediante estos delitos, los fondos obtenidos de manera ilícita siguen en niveles muy elevados: 24.200 millones de dólares, según uno de los últimos estudios de Chainalysis. Una de las técnicas más comunes son las estafas "pump and dump" o de manipulación de mercados, las cuales consiguieron captar 241 millones de dólares en 2023.

Los esquemas de "pump and dump" suelen implicar a un actor o grupo de actores que invierten en un token, promocionan intensamente ese token para estimular un aumento de precio y, posteriormente, se deshacen de sus participaciones con un beneficio significativo. Esto a menudo provoca un fuerte descenso o incluso el colapso del precio de un token, afectando a los poseedores desprevenidos.

Según el 'Crypto Crime Report' de Chainalysis, entre enero y diciembre de 2023 se lanzaron algo más de 370.000 tokens en la red Ethereum, de los cuales aproximadamente 168.600 estaban disponibles para negociar en al menos una bolsa descentralizada (DEX, por sus siglas en inglés); según estos expertos, este 54% sugieren una posible manipulación del mercado. El número de tokens mensuales lanzados ha ido en aumento desde mediados de 2022, con picos recientes de actividad cercanos a los 50.000 al mes.

Sin embargo, no todos esos tokens consiguen una tracción significativa. En un mes determinado, menos del 14,1% de todos los tokens lanzados logran más de 300 dólares de liquidez DEX en el mes siguiente, y sólo el 5,7% de los tokens lanzados en 2023 están actualmente por encima de ese umbral. Aunque se trata de un aumento con respecto a los dos años anteriores, los bajos valores de liquidez sugieren que la mayoría de los tokens lanzados todavía no pueden intercambiarse fácilmente con activos líquidos como ETH, wETH, USDC, USDT y wBTC sin que sus precios se vean afectados significativamente", explican desde la firma de análisis blockchain.

No obstante, los datos reflejan que esta modalidad de estafa no es particularmente exitosa. "Aunque el beneficio total acumulado por estos actores es significativo, los tokens individuales que cumplen nuestros criterios producen de media solo 2.672 dólares cada uno en beneficios y representan solo el 1,3% del volumen total de operaciones de Ethereum DEX en 2023. Los datos dibujan un ecosistema en el que actores potencialmente malintencionados podrían generar decenas de miles de posibles tokens de "pump and dump", la mayoría de los cuales no generan beneficios significativos y no atraen un volumen de operaciones significativo", afirman.

Según Chainalysis, hay "muchas razones" que podrían explicar el fracaso a la hora de alcanzar volúmenes de negociación más líquidos. Por ejemplo, a medida que crece la popularidad de la tokenización, el lanzamiento de nuevos tokens en un mercado cada vez más saturado se convierte en un reto.

"La transparencia inherente a las criptomonedas brinda la oportunidad de construir mercados más seguros. Los operadores del mercado y las agencias gubernamentales pueden desplegar herramientas de supervisión que pueden ayudar a identificar y priorizar áreas para una mayor investigación de una manera que no sería posible en los mercados tradicionales. Herramientas como Transpose pueden ayudar a supervisar los datos de la cadena en busca de signos de actividad inusual, y ayudar a sacar a la luz pistas procesables junto con diversas formas de datos fuera de la cadena", concluyen desde Chainalysis.