Con 62 votos a favor y 16 en contra, la Ley de Emisión de Activos Digitales permitirá al Gobierno de Nayib Bukele establecer el marco regulatorio para sus llamados “bonos volcán” (‘volcano bonds’, en inglés) con los que planea recaudar 500 millones de dólares pagar la deuda soberana del país y financiar la construcción de Bitcoin City, un proyecto de paraíso fiscal para criptomonedas y tecnología blockchain en forma de ciudad costera que anunció en noviembre de 2021.

Otros 500 millones procedentes de estos bonos se destinarán a la compra de bitcoin y cualquier revalorización de la moneda digital se compartiría en última instancia con los tenedores de bonos, según la propuesta del Gobierno.

“El Salvador es el país del bitcoin. El bitcoin es dinero. Todo lo demás son valores. El Salvador es el epicentro de la adopción de Bitcoin, y por ende, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza no confiscable. Cuando emitamos el primero de los bonos volcán, estaremos una vez más abriendo el camino para esta nueva revolución monetaria”, ha escrito en su cuenta de Twitter la Oficina del Bitcoin del país centroamericano.

