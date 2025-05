La bolsa de criptomonedas Coinbase hace historia. Este lunes, S&P Dow Jones ha anunciado que la compañía será la primera firma de criptomonedas en entrar a formar parte del índice S&P 500, el mayor selectivo bursátil del mundo.

La fecha efectiva de este cambio será el próximo 19 de mayo y Coinbase entrará a formar parte del selectivo en sustitución de Discover Financial Services. Discover está en proceso de ser adquirida por Capital One Financial.

Desde su salida a bolsa mediante en 2021, Coinbase se ha convertido en una parte cada vez más relevante del sistema financiero estadounidense, impulsada por el fuerte aumento en el valor de bitcoin (BTC) y la aprobación regulatoria para que grandes instituciones lancen fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) al contado. La capitalización de la firma supera los 50.000 millones de dólares.

Las acciones que se incorporan al S&P 500 suelen aumentar de valor porque los fondos que replican este índice las incluyen en sus carteras. Los títulos de Coinbase acumulan una caída que supera el 10% en lo que va del año, un rendimiento inferior al de bitcoin, que ha subido aproximadamente un 10% en el mismo periodo.

Para formar parte del S&P 500, una empresa debe haber reportado ganancias en su trimestre más reciente y beneficios acumulados en los últimos cuatro trimestres. La semana pasada, Coinbase anunció un beneficio de 66 millones de dólares y unos ingresos de 2.030 millones de dólares.

Durante mucho tiempo, la firma dirigida y fundada por Brian Armstrong ha tenido que hacer frente a un duro entorno regulatorio para las criptomonedas, especialmente tras el colapso de FTX. Sin embargo, todo ello ha cambiado tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuya agenda política con las criptomonedas es completamente opuesta a la de su predecesor, Joe Biden.

Tanto es así que Trump no solo ha designado a reconocidos defensores de las criptomonedas en puestos claves del Gobierno, como el secretario del Tesoro Scott Bessent o el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Paul Atkins, sino que también nombró a David Sacks, fundador de PayPal, como "zar" de criptomonedas e IA de la Casa Blanca. Recientemente, la SEC procripto de Trump anunció que abandonaba una investigación sobre Coinbase y sobre el negocio de criptos de Robinhood.

Por otro lado, Coinbase anunció la semana pasada planes para adquirir Deribit, un importante 'exchange' de derivados cripto con sede en Dubái, por 2.900 millones de dólares. Se trata de la mayor operación del sector cripto hasta la fecha y permitirá a Coinbase expandir su presencia fuera de Estados Unidos.

En los últimos tiempos, distintos analistas han valorado positivamente las perspectivas de futuro de Coinbase debido al entorno regulatorio favorable bajo la administración Trump, así como por su elevada cuota de mercado en EEUU. Para Benchmark, la plataforma de criptomonedas ofrece una "gama completa de productos y servicios destinados a facilitar la adopción y el uso de activos digitales tanto por parte de inversores minoristas como institucionales".

"Coinbase es la 'blue chip' indiscutible del sector y debería beneficiarse de múltiples vientos a favor", señala el analista de Rosenblatt, Chris Brendler, que el pasado marzo inició la cobertura con una calificación de 'compra' y un precio objetivo de 305 dólares.

Cabe señalar que algunos observadores de merado señalan que Strategy, la firma de inversión en bitcoin de Michael Saylor, también aspira a ser integrada en el S&P 500.