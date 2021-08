El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reiterado que la Ley Bitcoin entrará en vigencia en el país el próximo 7 de septiembre y, con ella, el uso de esta criptomoneda como moneda de circulación legal.

Sin embargo, el uso del bitcoin no será obligatorio, según reiteró el mandatario salvadoreño, quien explicó que aquellos que no deseen utilizar el bitcoin no estarán obligados a hacerlo. Bukele reafirmó esta idea debido a los rumores que han circulado en redes sociales señalando que el Gobierno de El Salvador impondrá el uso de la criptomoneda.

El mandatario dijo que el país contará con una red de 200 cajeros automáticos en los que los salvadoreños que reciban bitcoin podrán retirar dólares en efectivo cuando entre en vigor la ley que le da circulación legal al activo digital.

"Todo el bitcoin que reciba se convertirá automáticamente en dólares (si así lo desea) y lo podrá dejar en la billetera electrónica o retirarlo en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros que estarán en todas partes. También habrán 50 sucursales para retirar o depositar dinero", publicó en su cuenta de Twitter.

Bukele ha acusado al oposición de ser "torpe" y apostar por "meter miedo" a la población sobre el bitcoin.

"Algunos preferirán creer a los opositores ladrones que no han hecho nada más que saquear nuestro país, destruirlo y pagar para que asesinen a nuestro pueblo. Otros decidirán creer al Gobierno", agregó en un extenso hilo de publicaciones en la red social.