El bitcoin es uno de los protagonistas de esta sesión de miércoles, ya que sube con fuerza y se sitúa cerca de los 29.000 dólares (+7,9%, 28.935 dólares). Tras vivir unos días complicados, marcados por la actuación de la Comisión de Valores de EEUU (SEC) contra Binance y Coinbase y por la decisión de la Reserva Federal, que seguirá subiendo tipos, lo que le llevó a poner en juego los 25.000 dólares, la 'cripto' se recupera claramente.

Una de la cosas que ha propiciado sus ascensos ha sido la decisión de BlackRock de solicitar la aprobación de un ETF del bitcoin a la SEC. Esto demuestra que el instituto no solo tiene fe en el 'oro digital' sino que sigue viendo en él un gran potencial, ahora que su precio es una ganga, comentaban los expertos a principios de semana.

"Esta puede ser la última vez que veamos el precio del bitcoin donde se está negociando"

"El bitcoin parece estar de moda y todo el mundo habla de él una vez más. La cuestión es que los fundamentos han empezado a cambiar para la criptodivisa en términos de flujo de noticias", comenta Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets.

"Por ejemplo, Binance, que es la mayor bolsa de criptomonedas, parece haber resuelto su caso con EEUU sobre sus activos estadounidenses. Esto es realmente bueno no sólo para el intercambio, sino también para el espacio 'cripto', ya que cuanto menos tiempo pases con la SEC discutiendo este asunto y te centres más en el crecimiento, mejor", añade Aslam.

Binance ha llegado a un acuerdo con la SEC para evitar la congelación total de sus activos en EEUU. El acuerdo busca proteger miles de millones de dólares de los usuarios, sin llegar a la paralización total de la plataforma, como había exigido originalmente el regulador financiero.

Además de esto, los inversores minoristas están sintiendo FOMO ('fear or missing out' o miedo a perderse algo) una vez más, afirma Naeem. "Básicamente, están viendo el flujo de noticias, como que Fidelity ha presentado la solicitud para el ETF de bitcoin y BlackRock ha presentado la solicitud para el ETF de bitcoin, y luego se rascan la cabeza, preguntándose por qué no recordaban estos fundamentos, ya que no es que hayan decidido de la noche a la mañana que iban a presentar la solicitud para el ETF de bitcoin al contado", comenta este analista.

Este asunto ha estado en juego durante un tiempo, prosigue, pero el hecho de que instituciones como BlackRock hayan presentado el ETF en un momento en que la SEC comenzó a tomar medidas drásticas contra todos los demás jugadores que no estaban jugando según las reglas es algo importante a tener en cuenta. Los operadores saben que BlackRock tiene un gran historial de éxito con la SEC, y saben que el ETF de bitcoin al contado era el camino a seguir para que el instituto se uniera en este asunto.

"Somos muy optimistas de que este evento en particular va a ayudar a los fundamentos y al precio del bitcoin. Por lo tanto, esta puede ser la última vez que veamos el precio donde se está negociando, y es sin duda el momento de aprovechar algunas gangas", afirma tajante el experto.

"En términos de precio técnico, el único nivel que importa más es la marca de 50.000 dólares, pero en medio de eso tenemos pequeños niveles de resistencia como 30.000 y 40.000, que una vez despejados sólo construirán más impulso para el precio", concluye.