Las criptomonedas templan el ánimo tras varios días muy calientes. El bitcoin (BTC) corrige levemente y se asienta en los 49.800 dólares, tras marcar máximos anuales en 50.358 dólares, que también ha sido el nivel más alto desde diciembre de 2021. Por su parte, el ethereum (ETH) cotiza con tibieza y escala hasta los 2.660 dólares, situándose cerca de los máximos alcanzados el 12 de enero en los 2.710 dólares.

En las 'altcoins' se registran caídas en las últimas 24 horas, aunque en estos momentos registran subidas moderadas. La solana (SOL) y XRP tratan de recuperar lo perdido en el último día, mientras que otras criptos como cardano (ADA) lo hacen algo peor. Destacan las subidas en el último día en tron (TRX) y polkadot (DOT) y los retrocesos en avalanche (AVAX).

El mercado sigue entusiasmado por el potencial que pueden tener los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado en el mercado en general y en la criptomoneda reina en particular. No es para menos, ya que los flujos de entrada siguen siendo positivos e incluso Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se ha tomado un respiro en el lado negativo de la balanza, consiguiendo cerrar el lunes con las menores pérdidas netas (52 millones de dólares) tras su conversión a un ETF al contado.

"Parece que los alcistas están más comprometidos con sus posiciones, con las salidas de GBTC calmándose y dirigiéndose gradualmente quizá hacia cero, que era uno de los obstáculos más destacados para seguir avanzando desde el lanzamiento de los ETFs al contado", explica Samer Hasn, analista de mercados de XS.com. Este experto destaca que este es el gran factor a vigilar para la criptomoneda reina conforme se acerque al 'halving' o reducción a la mitad de las recompensas de la red que tendrá lugar en abril.

Son varios los catalizadores que tiene por delante la criptomoneda reina y el ambiente es mayormente optimista, aunque también hay algunos factores que invitan a moderar las expectativas. Uno de ellos es la inflación de EEUU, que ayer dio una sorpresa negativa al moderarse menos de lo esperado en enero.

Los datos conocidos este martes parecen dar razones a la Reserva Federal (Fed) para postergar un poco más las bajadas de tipos de interés, una preocupación que ha ido creciendo conforme los banqueros han ido avisando en las últimas semanas que quizás marzo no era el momento adecuado para ejecutar el pivote. Los activos digitales lo han hecho "significativamente bien" en tiempos de política monetaria flexible, como recuerda Simon Peters, analista experto en criptoactivos de eToro, por lo que nuevas pausas o incluso alguna subida de los tipos de interés si la inflación o el empleo dan una sorpresa muy negativa podría pesar en los precios.

"Mientras que el mes pasado los mercados parecían posicionarse con demasiado optimismo, me pregunto si ahora el péndulo ha oscilado demasiado en la otra dirección. Aún hemos visto avances sustanciales en la inflación y espero que veamos más en los próximos meses", explica Craig Erlam, analista sénior de mercados de OANDA. No obstante, este experto destaca que, si bien la lectura de inflación "tiró de la manta" y echó por tierra el rally del bitcoin justo cuando rompió por encima de 50.000 dólares, "no creo que amortigüe demasiado el estado de ánimo en el criptoespacio".

Otro indicador que podría augurar malos momentos para los activos digitales es el Índice de Miedo y Codicia ('Crypto Fear & Greed Index'), que escaló a 79 puntos este martes por primera vez desde que el bitcoin tocara máximos históricos en noviembre de 2021. Una lectura a la baja de esta referencia puede indicar un "miedo extremo" que puede ser interpretado como una señal de que los inversores están demasiado preocupados y suele ser entendido como una oportunidad de compra. Al contrario, un amplio sentimiento de "codicia" puede indicar que el mercado está a punto de sufrir una corrección.