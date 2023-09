El mercado de las criptomonedas resiste. El bitcoin (BTC) sube con moderación en las últimas 24 horas y se mantiene por encima de los 26.200 dólares, mientras que el ethereum (ETH) ronda los 1.620 dólares.

Lo cierto es que la criptomoneda reina y el resto de 'altcoins' han contenido sus ganancias después de que ayer el Tribunal de Quiebras de Delaware diera permiso a FTX para liquidar sus tenencias de criptoactivos, valoradas en 3.400 millones de dólares. El plan de la quebrada criptobolsa es el de vender hasta un máximo de 200 millones de dólares semanales en el mercado, lo que despertó ciertos temores entre los inversores al entender que los precios de los activos digitales podrían verse seriamente afectados.

Por el momento, lo cierto es que la reacción ha sido mucho menor de lo esperada. De hecho, tokens seriamente expuestos a FTX, como solana (SOL) y las criptos nativas de la blockchain homónima, no están sufriendo. De hecho, SOL remonta alrededor de un 5% en las últimas 24 horas y su figura se mantiene bastante estable desde el desplome sufrido tras conocerse a comienzos de semana las intenciones de la compañía.

Estos movimientos parecen dar la razón a algunos expertos que señalaban que la reacción inicial del mercado podría haber sido exagerada, especialmente por el duro castigo sufrido por las 'altcoins'. De igual modo, otros analistas señalaban que la auténtica presión de venta podría verse en el bitcoin, pero estaría más relacionado con las ventas de Mt. Gox que con las liquidaciones de FTX.

Sea como fuere, esta semana se cumple un mes desde que el bitcoin perdiera bruscamente los 29.000 dólares. Desde entonces, la criptomoneda reina ha estado moviéndose entre los 25.000 y los 26.000 puntos, con alguna bajada ocasional por debajo de este rango, y esperando que una futura aprobación de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) al contado de BlackRock y otra decena de compañías den impulso a la cotización.

Y eso parece ser lo que le queda al BTC: esperar. "Los aspectos técnicos de Bitcoin se están deteriorando. El precio está cotizando en torno al soporte de 26.000 dólares, pero dudo que sea un suelo duro", destaca Charlie Morris, director de inversiones de ByteTree Asset Management. Por su parte, QCP Capital espera un "inminente declive final" para "cerrar el trimestre en mínimos".

Según Morris, el deterioro de la mayor criptodivisa es evidente y se seguirá moviendo entre los 20.000 y los 30.000 dólares hasta la reducción a la mitad ('halving') del próximo mes de abril. "Solo tenemos que esperar tiempos mejores", sentencia.

Por otro lado, la criptomoneda reina tampoco parece encontrar consuelo en los datos de inflación. La lectura al alza de agosto, aún con el descenso de la tasa subyacente, no da motivos a la Reserva Federal (Fed) para aflojar su postura y no solo no descartar nuevas subidas de tipos, sino siquiera sugerir una flexibilización de la política monetaria. Esta hipótesis, la de una Fed más laxa, ha sido vista por algunos analistas como un posible catalizador para el bitcoin tras varias noticias negativas para la industria de las criptomonedas.

En el resto del mercado, ripple (XRP), cardano (ADA) y dogecoin (DOGE) repuntan con moderación en las últimas 24 horas.