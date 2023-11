El mercado de las criptomonedas no pisa el freno. El bitcoin (BTC) apenas se mueve en las últimas 24 horas y se mantiene alrededor de los 35.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) se acerca a los 1.900 dólares y en máximos desde el pasado mes de julio.

Lo cierto es que en los últimos días se ha producido un rally entre las 'altcoins', que han superado el rendimiento ofrecido por los dos mayores tokens del espacio de las criptos. Por ejemplo, XRP ha subido con fuerza después de que Ripple Labs obtuviese sendas aprobaciones regulatorias en Dubái y en Georgia, mientras que la solana (SOL), que ayer cedió con ganas, hoy recupera terreno. Otras criptos como dogecoin (DOGE) o cardano (ADA) también lo están haciendo bien.

Según los expertos, el rendimiento superior de los tokens más pequeños y arriesgados es un signo de rotación de capital desde BTC y ETH después de sus considerables repuntes, un comportamiento típico de los inversores durante los mercados alcistas de criptomonedas.

"Históricamente, los ciclos de criptomonedas han seguido la tendencia en la que BTC lidera el primer repunte, luego ETH, y el capital se asigna progresivamente a apuestas de menor capitalización y más arriesgadas. La tendencia de esta semana sugiere que esta rotación está empezando a tener lugar, ya que BTC y ETH tienen una tendencia lateral, mientras que DeFi y los tokens alternativos de capa 1 registran un fuerte repunte", explica Lucas Outumuro, director de investigación de IntoTheBlock.

De igual modo, Outumuro apunta que, "a pesar de la rotación hacia activos de mayor riesgo, la demanda que fluye hacia el cripto parece ser relativamente orgánica, liderada por la compra al contado". "Aunque el impulso de los precios puede estar sobrecalentándose a corto plazo, hay indicios de una demanda sostenible que impulsa la tendencia alcista de las criptomonedas", asegura.

Esta rotación se ha hecho evidente en la tasa de dominio de bitcoin, que ha caído hasta el 51% desde el 54% de finales de octubre, máximos de los últimos dos años. Según Matteo Greco, analista de investigación de Fineqia, este dato no hace más que confirmar que los inversores han adoptado una postura más arriesgada al aproximarse al mercado de las criptomonedas.

"Esta tendencia es evidente en la métrica Total3, que representa la capitalización total del mercado de activos digitales excluyendo bitcoin y ethereum, que actualmente se sitúa en torno a los 383.700 millones de dólares, el nivel más alto desde mediados de abril de 2023. Esto muestra un mayor interés de los inversores por activos más arriesgados y menos líquidos, algo habitual en periodos de restablecimiento de la confianza del mercado", destaca.

De su lado, la empresa de asesoramiento de inversiones ByteTree ha indicado que apenas estamos viendo los primeros compases de una "temporada alt", a medida que mejora la amplitud del mercado de criptomonedas y se empieza a vislumbrar el fin del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal (Fed), lo que dibuja un entorno más favorable para los activos de riesgo. "Hoy realizamos la inversión más significativa en 'altcoins' que hemos hecho desde hace algún tiempo. Bitcoin ha repuntado, y el espacio se está poniendo al día", escribieron este pasado lunes los analistas de esta firma.

Por técnico, Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, destaca que el objetivo para la criptomoneda reina queda establecido "en los 38.000 dólares primero y en los 40.000 después" tras superar ampliamente el soporte de los 31.400 dólares.

"Si bien es verdad que sería lógica una corrección donde oferta y demanda buscasen cierto equilibrio de corto plazo, la figura de continuidad alcista dibujada por los precios del BTC pueden indicar que tal corrección podría no darse. Si me equivoco y los precios no rompen al alza, los 31.400 es el soporte a no perder pese a que, tirando la directriz alcista dominante, aquella pasa por los 28.000 dólares", agrega.