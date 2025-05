fabrikasimf on Freepik

Fuertes subidas en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) suma un 2% y roza los 97.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) repunta algo más de un 1% y se sitúa cómodamente por encima de los 1.800 dólares. La capitalización total de las criptos ha aumentado alrededor de un 1,6% y ronda los 3 billones de dólares en estos momentos.

El resto de las grandes 'altcoins' también cotizan con subidas. XRP, solana (SOL), cardano (ADA) o dogecoin (DOGE), entre otros tokens, repuntan entre un 1% y un 2%, mientras que algunas criptomonedas como tron (TRX) caen sin demasiada convicción.

El apetito por el riesgo ha vuelto a aumentar después de un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y China en materia comercial. Según ha confirmado el Gobierno de EEUU en un comunicado, Scott Bessent, secretario del Tesoro, viajará a Suiza el jueves y liderará una delegación americana junto al representante de Comercio, Jamieson Greer. Durante su estancia en Suiza, Bessent se reunirá con el representante principal en asuntos económicos de China, He Lifeng. Además, Greer negociará con su homólogo chino "para tratar asuntos comerciales".

"Altos funcionarios estadounidenses han hecho una serie de comentarios que insinúan ajustes a los aranceles y han expresado, por diversos canales, el deseo de entablar diálogo con la parte china sobre cuestiones relacionadas con los aranceles," declaró un portavoz del Ministerio de Comercio de China. Según el portavoz, China "ha evaluado cuidadosamente estos mensajes de la parte estadounidense y, tras considerar plenamente las expectativas globales, los propios intereses de China y las demandas de las industrias y consumidores estadounidenses, ha decidido aceptar participar en el diálogo con EEUU".

Paralelamente, Bessent ha asegurado que los primeros acuerdos comerciales pueden llegar "esta misma semana". "Creo que quizás esta misma semana anunciaremos acuerdos comerciales con algunos de nuestros principales socios comerciales", ha destacado durante una intervención ante la Subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes que recoge 'CNN'.

Sin embargo, este es solo uno de los factores que valoran los inversores. Y es que la atención del mercado vira casi por completo hacia la Reserva Federal (Fed), que este miércoles ha dado a conocer su decisión sobre los tipos de interés. Tal y como estaba descontado por el mercado, el banco central estadounidense no ha tocado las tasas oficiales, pero sigue esperando entre tres y cuatro recortes para finales de año para evitar una posible recesión.

No obstante, la Fed se ha mostrado bastante más reservada a este respecto debido a los potenciales efectos de los aranceles. En los últimos meses, el presidente Jerome Powell no ha hecho caso a las constantes presiones de Trump y ha reiterado que el banco central necesita tiempo para evaluar correctamente el impacto de las tarifas y no poner en peligro tanto el crecimiento como la inflación de Estados Unidos.

"Si bien esperamos que la Fed reanude el recorte de tasas en junio, dudamos que Powell opte por una orientación clara a futuro en medio de la incertidumbre arancelaria. Los riesgos de crecimiento siguen inclinados a la baja, pero las crecientes expectativas de inflación siguen siendo preocupantes", indican los analistas de Danske Bank.

Según los analistas de K33 Research, el bitcoin podría sufrir un episodio de "volatilidad significativa" tras la reunión de la Fed, ya que la volatilidad a corto plazo de BTC está “anormalmente comprimida”, con el promedio de 7 días cayendo la semana pasada a su nivel más bajo en 563 días.

"Regímenes de volatilidad tan baja en BTC tienden a ser de corta duración. Explosiones de volatilidad suelen seguir este tipo de estabilidad una vez que los precios comienzan a moverse, ya que se liquidan operaciones apalancadas y los operadores se reactivan en el mercado", apuntan estos expertos. No obstante, esta firma considera que una caída abrupta es poco probable, ya que las tasas de financiamiento para 'swaps' perpetuos se mantienen en valores negativos. Periodos similares en el pasado ofrecieron buenas oportunidades de compra para inversores de medio y largo plazo.