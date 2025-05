fabrikasimf on Freepik

Las criptomonedas celebran la relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China. El bitcoin (BTC) remonta casi un 2% y se acerca a los 97.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) sube algo menos, aunque parece estabilizarse por encima de los 1.800 dólares.

El resto de 'altcoins' cotizan de forma heterogénea. XRP sube con moderación, al igual que solana (SOL), mientras que otros tokens como dogecoin (DOGE) o cardano (ADA) repuntan alrededor de un 3%. En el lado contrario de la balanza, tron (TRX) o sui (SUI) ceden con contención.

Como les decimos, los activos de riesgo se han visto muy beneficiados en las últimas horas por el reciente anuncio de China, que estaría considerando iniciar negociaciones con Estados Unidos. Según un portavoz del ministerio de Comercio chino, a Pekín no le desagradan algunos de los acercamientos de EEUU en materia comercial. No obstante, ha reiterado que Washington debe retirar todos los aranceles unilaterales, ya que no hacerlo indicaría "una clara falta de sinceridad" y "comprometería aún más la confianza mutua".

"Si Estados Unidos quiere dialogar, debe mostrar su sinceridad y estar dispuesto a corregir sus prácticas erróneas y cancelar los aranceles unilaterales", señala el comunicado del ministerio chino.

Esta noticia sigue a las alzas registradas en Wall Street, lideradas por Microsoft y Meta tras publicar resultados. Hoy, la bolsa americana apunta a extender el rally, pese a que las últimas cifras conocidas por parte de Apple y Amazon no son todo lo positivas que cabría esperarse.

Esta reacción positiva de los activos de riesgo sugiere que el sentimiento del mercado, como viene siendo habitual, está absolutamente condicionado por la situación macroeconómica. Y es que la calma arancelaria ha beneficiado notablemente a las criptos y, en particular, al BTC, que ha conseguido volver a cotizar por encima de los 90.000 dólares tras todo el caos arancelario de las últimas semanas.

Esto, mientras los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) siguen acumulando capital. Desde el pasado 17 de abril, solo un día se ha cerrado con un saldo negativo y las entradas netas desde entonces superan cómodamente los 3.000 millones de dólares. Desde el 22 de abril, IBIT ha acumulado más de 4.500 millones en entradas netas, desafiando la tendencia general del mercado. "Los ETF están en modo de dos pasos hacia adelante después de uno hacia atrás, exactamente el patrón que predijimos", afirma Eric Balchunas, analista sénior de ETF de Bloomberg.

"El impulso sigue creciendo en todo el criptoespacio, con flujos al contado ampliándose, la actividad de las altcoins en aumento y cambios sutiles pero significativos en la estructura del mercado. A medida que BTC se mantiene por encima de los $90,000, las corrientes subyacentes de apetito por el riesgo se fortalecen tanto en los mercados al contado como en los de derivados. La liquidez sigue siendo sólida, con volúmenes en aumento, actividad creciente los fines de semana y una mayor profundidad en las 'altcoins'", indican los expertos de la firma especializada en criptos Flowdesk.

Asimismo, el mercado también se ha mostrado optimista con los nuevos planes de compra de BTC por parte de Strategy y el impulso que supone hacia una mayor institucionalización del criptoactivo rey. En los últimos días, Michael Saylor anunció que Strategy está recaudando 21.000 millones para comprar más tokens de BTC y consolidar su posición como gran tenedor institucional de esta criptomoneda.

"A pesar de la volatilidad, los cimientos que sustentan al bitcoin continúan fortaleciéndose, lo que sugiere que la turbulencia a corto plazo podría sentar las bases para un crecimiento a largo plazo", sentencia Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets.