Las criptomonedas se recuperan tras las caídas registradas durante el fin de semana. El bitcoin (BTC) vuelve a cotizar en los 110.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) roza los 2.600 dólares a estas horas del lunes.

La mayoría de 'altcoins' también cotizan con alzas destacadas. XRP y Binance coin (BNB) avanzan alrededor de un 2%, mientras que solana (SOL), dogecoin (DOGE), chainlink (LINK) o cardano (ADA), entre otras, repuntan más de un 3%, con esta última firmando un avance del 5%.

El avance de los activos digitales se produce tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para seguir negociando tras el órdago del presidente Donald Trump de subir los aranceles al 50% a los productos importados desde el bloque comunitario

Cabe recordar que Trump impuso aranceles del 20% a la UE como parte de los aranceles recíprocos que anunció a principios de abril, en el llamado 'Día de la Liberación'. Esto, antes de reducir la tasa al 10% por 90 días el 9 de abril.

Con todo, el mandatario sugirió el pasado viernes un "arancel directo" a partir del 1 de junio, alegando que la UE estaba siendo "muy difícil de tratar". Ahora, Trump le ha concedido una prórroga al bloque comunitario hasta el 9 de julio.

"Por un lado, la caída del fin de semana mostró lo rápido que puede desplomarse el cripto ante shocks macroeconómicos. Por otro, la rápida extensión del plazo arancelario refuerza la creencia de que lo peor ya pasó. Los 'traders' están acumulando nuevamente con cautela", apunta Jeff Mei, director de operaciones de BTSE, en declaraciones recogidas por 'CoinDesk'.

En este sentido, QCP Capital señala que el apetito por el riesgo ha vuelto a repuntar, con un aumento de los contratos que apuestan por un precio de 130.000 dólares para el bitcoin en septiembre. También destacan el buen momento de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), que llevan desde el pasado 13 de mayo sin registrar un día con flujos netos negativos, y de grandes movimientos de adquisición de bitcoin.

Sobre esto último, Strategy, el mayor tenedor institucional de bitcoin, ha anunciado que recaudará hasta 2.100 millones de dólares mediante la emisión de acciones preferentes Perpetual Strife (STRF) de serie A. Las acciones STRF, que ofrecen un dividendo anual en efectivo del 10%, están diseñadas específicamente para atraer a inversores institucionales que buscan exposición a BTC con menor volatilidad que una inversión directa en criptomonedas.

Por su parte, Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, cree que las dudas en torno a la sostenibilidad del déficit están poniendo bajo cuestión la narrativa del "excepcionalismo" estadounidense. "El mercado ya no ve a Estados Unidos como un activo sin riesgo. Lo que estamos viendo, es un episodio claro de 'incertidumbre de régimen'. No hablamos de incertidumbre económica o política puntual, sino de un cambio de reglas en todos los frentes: fiscal, comercial e institucional. Esta vez ni siquiera se disimula, pues las amenazas son públicas, maximalistas y carentes de recorrido técnico. No sorprende que otras potencias empiecen a ignorarlas. Si China ya logró que Trump se echara atrás, ¿por qué no van a hacer lo mismo Bruselas o Canadá?", se pregunta este experto.

En cuanto al bitcoin, este experto considera que la narrativa del oro digital "se refuerza en un contexto de inflación estructural, déficits persistentes y desconfianza hacia los mercados de deuda". "El desacople con el Nasdaq es una señal, donde bitcoin empieza a comportarse más como reserva de valor que como activo tecnológico", apunta Molina. También destaca la diferencia entre la baja oferta del criptoactivo y la elevada demanda institucional, así como la rotación de manos "débiles" (minoristas y especuladores de corto plazo) a manos fuertes (empresas, ETF, institucionales). "Esas manos no venden. Este cambio de tenedor reduce la liquidez, comprime la volatilidad y eleva el suelo del mercado", agrega.

Por técnico, el primer soporte se encuentra en los 108.000 dólares. Por arriba, nueva zona de máximos si supera los 112.000 dólares, con objetivo en los 120.000. "El aumento de volatilidad puede estar dando señales de cierto agotamiento y prudencia", destaca.