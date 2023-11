El euro digital continúa siendo uno de los principales focos de atención del Banco Central Europeo (BCE). En las últimas semanas, el organismo radicado en Fráncfort decidió pasar a una nueva etapa de este proyecto de moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés) que comenzó oficialmente este pasado miércoles 1 de noviembre, un proceso en el que tratarán de perfilar sus normas de funcionamiento y la selección de proveedores para desarrollar la infraestructura y cuyo éxito pasa por mitigar los "posibles efectos indeseados" para el sistema financiero.

Así lo ha indicado Juan Ayuso, director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, quien ha indicado que la llegada a buen puerto de este proyecto "pasa por cuantificar correctamente las implicaciones del euro digital para el sistema financiero en general y plantear las medidas de mitigación necesarias para contener posibles efectos indeseados".

En un discurso pronunciado en el Open Day sobre el euro digital, Ayuso ha subrayado que se deben "realizar las pruebas y experimentos necesarios para asegurar que la propuesta final de euro digital cumple con los máximos estándares de privacidad, calidad, seguridad y usabilidad". Además, también ha indicado que el éxito del proyecto "pasa por identificar y seleccionar a los proveedores adecuados para, en su caso, ejecutar el lanzamiento del euro digital con solvencia".

"El euro digital se plantea como una respuesta natural ante el proceso de digitalización creciente de nuestra sociedad. El euro digital surge como respuesta a la necesidad de ofrecer un nuevo medio de pago público ajustado a las necesidades y las oportunidades que ofrece la nueva realidad digital. El euro digital permitiría así complementar al efectivo, manteniendo sus características y ventajas diferenciales y permitiendo extenderlas a un ámbito en el que, por su naturaleza física, los billetes nunca podrían entrar: me refiero naturalmente al ámbito de los pagos electrónicos", ha subrayado este experto.

En este sentido, Ayuso ha recordado que el euro digital presentaría "algunas diferencias notables" con otros medios de pago electrónicos. Por ejemplo, sería el primer instrumento de pago que, contando con una gobernanza íntegramente europea, podría emplearse en toda la zona del euro para efectuar cualquier tipo de transacción ya sea presencial o remota, y entre personas o en comercio.

"Por tanto, el euro digital ocuparía un espacio hasta ahora vacío y lo haría, además, proporcionando una misma experiencia de usuario a todos los ciudadanos del área del euro, independientemente de cuál sea su país", ha añadido.

De igual modo, Ayuso ha apuntado que la decisión final sobre la emisión del euro digital sigue siendo "todavía una decisión distante en el tiempo", pero esta nueva fase de preparación que se inicia ahora requiere "profundizar más aún en una dinámica de comunicación fluida con el público".

Así, el director general del BdE ha indicado que la pasada fase de investigación hemos podido contar también con una propuesta de regulación específica por parte de la Comisión Europea "con la que se persigue dotar al euro digital de un marco legal sólido que despeje cualquier incertidumbre" y que se realizarán "los ajustes operativos que sean necesarios" para adaptar el euro digital a las disposiciones normativas que los colegisladores acaben adoptando.

No obstante, parece que no hay mucho interés entre los españoles en esta moneda digital. Según una encuesta realizada por Ipsos para el Banco de España, un 65% de los españoles ha indicado que no utilizaría el euro digital para complementar sus pagos frente al 20% que sí lo haría. Hace un año, esta misma pregunta arrojó una respuesta negativa del 58%, lo que refleja un aumento de 7 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. De igual modo, el informe refleja que el interés va menguando cuanto más vieja es la población.