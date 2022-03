El futuro bursátil de las compañías renovables ha cambiado drásticamente desde que estalló el conflicto en Ucrania. Las compañías venían ofreciendo un complicado aspecto técnico y en las últimas semanas han mejorado sustancialmente, algunas incluso confirmado un cambio de tendencia a medio y largo plazo como es el caso de Solaria.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA

Siemens Gamesa ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 16,55 euros. La rotura de la resistencia de los 19,49 euros la ha llevado a acercarse a la media de 200 sesiones, promedio que no ha podido superar. A día de hoy su aspecto técnico sigue siendo complicado. Para ver algo de luz deberíamos esperar a que su cotización consiga subirse por encima de los 22 euros, niveles que coinciden con la media de 200 sesiones. Aunque por el momento no se confirma un cambio de tendencia sin duda es uno de los valores que deberíamos vigilar en las próximas semanas. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 15,40 euros. Mientras que se mantenga cotizando por encima de estos precios seguiremos pensando en la posibilidad de una recuperación de su serie de precios.

Sin duda alguna Solaria es el que mejor aspecto técnico ofrece de los dos. Las subidas desde los mínimos del pasado día 24 de febrero han sido del 75% lo que la ha llevado a subirse, de nuevo, por encima de la media de 200 sesiones. No sólo se ha conformado con esto sino que ha superado la resistencia clave de los 18 euros. La superación de estos precios supone la confirmación de un cambio de tendencia. A corto plazo es uno de los valores del Ibex que no perderemos de vista. Lo más normal es que podamos acabar viendo la formación de un throw back a los 18 euros, precios en donde estaremos muy pendientes. Por estos precios lo más normal es que podamos acabar viendo la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. Atentos ya que a medio largo plazo no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 25 euros.