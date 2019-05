Póker de valores españoles que no deberíamos perder de vista tras las elecciones

Las acciones del mercado español se encuentran también de resaca electoral.

Bolsamania | 04 may, 2019 06:00

Parece que hay sectores como el bancario a los que no les ha gustado mucho el resultado del pasado 28 de abril si bien hemos seleccionado a cuatro valores que creemos que tendrán un buen comportamiento en los próximos meses. El aumento del gasto en inversiones e infraestructura podría beneficiar a ACS y Ferrovial. Por otro lado la propuesta de eliminación del copago en una selección de fármacos podría animal a la cotización de Almirall y Faes Farma.

ACS 40,120 -0,77% -0,31 Max: 40,64

Min: 40,08

Volume: -

MM 200 : 36,10 Ferrovial 21,780 -0,05% -0,01 Max: 21,91

Min: 21,67

Volume: -

MM 200 : 18,87 FAES FARMA 4,115 -0,24% -0,01 Max: 4,13

Min: 4,08

Volume: -

MM 200 : 3,57 ALMIRALL 14,990 -0,07% -0,01 Max: 15,24

Min: 14,88

Volume: -

MM 200 : 15,15

Comenzamos analizando el aspecto técnico de ACS. La compañía del Ibex 35 no puede ofrecer un mejor aspecto técnico tras conseguir superar, hace unas semanas, la resistencia clave de los 40,21 euros. La compañía presidida por Florentino Pérez se mueve en subida libre y tras la formación de un throw back a los 40 euros parece que podríamos acabar viendo el comienzo de un nuevo impulso alcista que acabe llevando a su serie de precios hasta el nivel de los 45 euros, precios que no descartamos que pueda acabar alcanzado en las próximas semanas. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que dar solidez al movimiento alcista actual.

Excelente comportamiento técnico el que hemos podido observar en las últimas jornadas en la serie de precios de Ferrovial. El valor ha conseguido meterse en subida libre tras pulverizar la resistencia de los 21,91 euros y tras un pequeño alto en el camino todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo un ataque al nivel de los 25 euros, precios que creemos que podría alcanzar en las próximas semanas. Los excelentes niveles de acumulación que podemos ver en su serie diaria no hacen más que reforzar el buen momento de la compañía.

Almirall comenzaba este mes de abril dejándose un importante gap alcista que nos muestra la entrada de las compras. El alto volumen negociado este pasado día 2 de abril le permite luchar por subirse por encima de la media de 200 sesiones si bien la resistencia clave se encuentra en los 16,21 euros. Estaremos muy pendientes de la superación de este nivel de oferta ya que sería la señal que nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 18 euros, máximos del pasado año.

El día después de las elecciones Faes Farma subía con fuerza y conseguía terminar el lunes por encima de la resistencia de los 4,08 euros. La compañía se mueve en los máximos de los últimos 11 años lo que el práctica es como si cotizar en subida libre.El importante volumen negociado y la ausencia de resistencias en su camino nos invita a pensar en una continuación de las ganancias hasta el nivel de los 5 euros, precios que creemos que podría acabar alcanzado en las próximos meses.