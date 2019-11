Figura de continuación alcista en Ferrari

Es buen momento para volver a posicionarse en la compañía

El objetivo de subida lo podríamos situar en los 170 euros

Ferrari - - - Max: -

Min: -

Volume: -

MM 200 : 148,17

Atentos a la formación de un throw back en Ferrari que se encuentra apoyándose en las inmediaciones de los 151 euros. Su aspecto técnico no puede ser mejor y es que parece más que probable que acabemos viendo la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. La resistencia clave del corto plazo se encuentra en los 155 euros, máximos de todos los tiempos. Atentos a un cierre por encima de este nivel de precios ya que dejaría a la compañía en subida libre lo que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 170 euros, precios que no descartamos que acabe alcanzado en estas última semanas de año o en los primeros compases de 2020. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad en Ferrari mientras que se mantenga cotizando por encima de los 145 euros. Sin lugar a dudas es uno de los valores que deberíamos tener muy en cuenta en las próximas sesiones.