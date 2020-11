Sin duda es un valor a tener muy en cuenta en las próximas jornadas.

Análisis Técnico RECTÁNGULO S1 144 S2 130 R1 157,40 R2 164,15 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde hace meses que Dassault Systemes se viene moviendo en una banda lateral a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una toma de posiciones. La compañía viene respetando la media de 200 sesiones y sin duda es un valor que no deberíamos perder de vista en las próximas jornadas. Para confirmar un nuevo punto de entrada deberíamos esperar a un cierre por encima de los 163,50 euros, parte alta de la banda lateral actual. El soporte clave que no perderemos de vista se encuentra en los 144,30 euros. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

