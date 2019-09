El Ibex se choca con la resistencia de los 8.900 puntos

Mucho cuidado con el abandono de los 8.772 puntos

IBEX 35 8.856,600 0,54% 47,40 Max: 8.904,50

Min: 8.856,60

Volume: -

MM 200 : 9.089,84

Subidas del 0,54% en el Ibex 35 que no obstante se frena tras atacar la resistencia de los 8.900 puntos. Mientras que no veamos un cierre por encima de este nivel de precios no apreciaremos ni la más mínima mejora en su serie de precios. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 8.772 puntos. Ojo que el abandono de este nivel de demanda nos haría pensar en una extensión de los descensos hasta el nivel de los 8.400 puntos.