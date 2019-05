El Ibex se acerca peligrosamente al soporte de los 9.000 puntos

Sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 9.334 puntos

Bolsamania | 23 may, 2019 18:05

El selectivo termina la penúltima sesión de la semana por debajo de la media de 200 sesiones

IBEX 35 9.114,000 -1,28% -118,20 Max: 9.186,70

Min: 9.098,40

Volume: -

MM 200 : 9.171,27

Descensos del 1,28% en el Ibex 35 que vuelve a cerrar por debajo de la media de 200 sesiones. Mucho cuidado que se acerca al soporte de los 9.000 puntos, precios que no debería abandonar si no queremos ver una extensión de los descensos hasta el nivel de los 8.800 puntos. No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 9.334 puntos.