El primer nivel de resistencia se encuentra en los 8.173 puntos

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 8.000 S2 7.667 R1 8.173 R2 8.429 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Nuevos descensos en el Ibex 35 que no obstante consigue sujetarse por encima de los 8.000 puntos. A corto plazo sería importante que volviéramos a ver la vuelta de las compras y la anulación del hueco bajista que se ha dejado este viernes. Si no es así no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 7.663 puntos. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 8.173 puntos. No apreciaremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios.

