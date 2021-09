Creemos que es cuestión de días que pueda conseguir superar resistencias

Análisis Técnico GAP ALCISTA S1 8.800 S2 8.500 R1 9.015 R2 9.310 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Descensos del 1,31% en el Ibex 35 que cubre el hueco alcista que se dejara el pasado miércoles. El Ibex no ha podido superar la resistencia de los 9.015 puntos y podría volver a atacar el soporte de los 8.783 puntos. Es importante que no pierda este nivel de precios ya que de no ser así podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 8.600 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

