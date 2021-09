Cuidado con un ataque a la media de 200 sesiones

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA

Ferrovial es uno de los valores que no perdemos de vista en las próximas jornadas tras conseguir superar la resistencia de los 26,03 euros, máximos anuales. Su aspecto técnico es muy bueno si bien no descartamos acabar viendo unos descensos hasta los mínimos del hueco alcista que se dejara este lunes en los 25,22 euros. La compañía podría dar forma a un throw back por lo que es uno de los valores que no perderemos de vista y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas jornadas.

Indra se toma un respiro tras conseguir superar la resistencia de los 9,365 euros. Atentos en las próximas jornadas ya que es muy probable que podamos ver la vuelta de las compras y una continuación de las subidas. No la perdemos de vista.

Acciona se mantiene cotizando en una banda lateral justo en las inmediaciones de los máximos anuales. Atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una toma de posiciones. No la perdemos de vista.

Se mantiene el movimiento lateral en Almirall a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una toma de posiciones. Un cierre por encima de los 14,96 euros sería la señal que estaríamos esperando para interesarnos por la compañía.

Naturgy se viene moviendo en una banda lateral desde hace semanas a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una toma de posiciones. Un cierre por encima de los 22 euros sería la señal que nos haría interesarnos por la compañía.