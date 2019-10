Buen momento para plantearnos una toma de posiciones en Veolia

La compañía se encuentra a punto de confirmar el final del movimiento lateral del corto plazo

Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 23,35 euros ya que sería la señal que nos haría pensar en el comienzo de un nuevo impulso alcista

VEOLIA ENVIRONN. 22,650 0,00% 0,00 Max: 22,73

Min: 22,56

Volume: -

MM 200 : 20,73

Veolia es un valor que no perdemos de vista y en donde es muy probable que acabemos viendo una señal de fortaleza que nos haga pensar en una continuación de las subidas. La resistencia clave se encuentra en los 23,35 euros. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de este nivel de precios ya que nos confirmaría el final del movimiento lateral en el que se ha venido moviendo desde hace semanas. Debemos tener en cuenta que el valor ha conseguido definirse al alza tras una figura de varios años por lo que creemos que es una compañía a tener muy en cuenta para los próximos meses. Los buenos niveles de acumulación que podemos observar en su serie diaria de precios no hacen más que dar solidez a la posibilidad del comienzo de un nuevo impulso alcista que podría durar varios meses. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 21,19 euros, mínimos del pasado mes de septiembre.