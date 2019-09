Atentos a una nueva oportunidad de compra en Safran

Sin duda es uno de los valores que no deberíamos perder de vista en las próximas sesiones

Lo más normal es que acabemos viendo unas subidas hasta el nivel de los 160 euros

SAFRAN 141,950 -0,70% -1,00 Max: 144,00

Min: 141,85

Volume: -

MM 200 : 120,29

Safran es uno de los valores que no perdemos de vista desde que el jueves de la semana pasado pulverizara la resistencia de los 137,20 dólares. Estos precios correspondían a los máximos de todos los tiempos por lo que actualmente la compañía se mueve en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Sus perspectivas técnicas no pueden ser mejores si bien para una toma de posiciones deberíamos esperar a que consiga cubrir el hueco alcista que se dejara haca unas sesiones en los 130,55 euros. Una vuelta de su cotización por estos precios nos daría un nuevo punto de entrada con menos riesgos. El objetivo de subida lo podríamos situar en los 160 euros, precios que podría alcanzar antes de que termine el año. No observaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 120 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.