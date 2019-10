Adidas vs. Nike: ¿cuál está mejor para comprar ahora mismo?

Con los mercados cada vez más volátiles es de vital importancia la selección de valores que ofrezcan una fuerte tendencia alcista. No obstante, con esto no es suficiente ya que cualquier movimiento a la baja como el de este semana en las bolsas nos puede sacar de las inversiones realizadas por lo que es muy importante también que no tengan mucha correlación con los índices. Hemos seleccionado dos valores líderes mundiales en ropa y calzado deportivo, uno a cada lado del “charco” en donde nos podríamos posicionar. No obstante tal y como están los mercados vamos a afinar a aún más el tiro seleccionando el que tiene mejores perspectivas técnicas de los dos para tomar posiciones ahora mismo.