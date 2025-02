Subidas del 7,34% en Intel tras conseguir perforar la resistencia de los 22,41 dólares.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA

Atentos que se enfrenta a la media de 200 sesiones, niveles en donde se encuentra la resistencia de los 26,43 dólares. Si consigue superarlos es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 29,11 dólares.

Ganancias del 5,77% en Tesla que se rebota tras las últimas caídas. A pesar de todo mantiene la corrección del corto plazo y es que no debemos olvidar que se dejó un hueco bajista el pasado 3 de este mes de febrero. No veremos una señal de fortaleza mientras que no consiga superar la resistencia de los 419,99 dólares.

Subidas del 3,16% en Nvidia que consigue superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 135 dólares. Atentos que la compañía busca cubrir el hueco bajista que se dejara, el pasado 27 de enero, en los 142,62 dólares. Sería una muy buena noticia que anulara este hueco bajista.