Atentos al aumento del volumen de negociación en Tubos Reunidos justo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico REBOTE EN MEDIA DE REFERENCIA S1 0,691 S2 0,6 R1 0,8 R2 0,909 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía consigue perforar los máximos de lo que llevamos de febrero. Esto es una buena señal que nos invita a pensar en la formación de un throw back a la media de 200 sesiones. No descartamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 0,909 euros, máximos anuales de mediados de enero. Su comportamiento en estos precios es clave. Si logra superarlos es muy probable que podamos acabar viendo un cambio de tendencia que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 1,066 euros, máximos de 2023. Por debajo el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 0,691 euros. No apreciamos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.