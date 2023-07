Inmejorable aspecto técnico en ACS tras ver como, la semana pasada, conseguía superar los máximos de todos los tiempos que presentaba en los 30,73 euros.

Análisis Técnico THROW BACK S1 30,20 S2 29,02 R1 30,96 R2 30,96 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía ponía fin a un movimiento lateral de un par de meses y, tras un pequeño throw back, parece que podría iniciar un nuevo impulso alcista. Así, para las próximas semanas, no descartamos que se pueda acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 33 euros.

Los impecables niveles de acumulación que estamos viendo en su serie de precios no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 30,20 euros, mínimos de este pasado lunes. No obstante, el soporte clave se encuentra en los 29,02 euros, mínimos del último movimiento lateral de consolidación.