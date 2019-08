S&P 500: acción-fase de reacción

Este índice se encuentra en la misma situación que sus otros dos grandes hermanos

Como no puede ser de otra manera, este índice se encuentra en la misma situación que sus otros dos grandes hermanos, aunque algo más fuerte (o menos débil) que el Nasdaq. Lo cierto es que a pesar de las últimas caídas seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes y como principal soporte en este momento tenemos los mínimos de junio en los 2.728 puntos.

De perforarse, no descartamos incluso una caída hacia la zona de los aprox. 2.600 puntos, coincidiendo con un ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida previa. Y ahí, en teoría, debería frenarse la caída si no queremos asistir a un deterior mayor de lo que viene siendo habitual. Pero no nos engañemos, por el momento las caídas encajan absolutamente dentro de los parámetros normales. Acción (subidas)-fase de reacción (ajuste proporcional).