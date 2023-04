Solaria sigue con su goteo a la baja tras su intento fallido de volver, por encima de la media de 200 sesiones, a comienzos de año.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 15,13 S2 14,01 R1 16,72 R2 18,08 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde los máximos anuales de mediados de enero la compañía se ha dejado un 25% y no descartamos que siga perdiendo posiciones en las próximas jornadas. Actualmente se encuentra atacando el soporte de los 15,13 euros. Si los pierde lo más probable es que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 14,01 euros, mínimos de octubre. No descartamos ver los 12 euros en el caso de que no puede sujetarse en estos precios. Por el momento lo más sensato es mantenerse al margen y es que no veremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 16,72 euros.