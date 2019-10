Se acerca el momento de la verdad para Telefónica: la directriz bajista

Desde los máximos de 2015 son cuatro los puntos de tangencia en la directriz

Como se puede observar en el gráfico semanal de la operadora, tenemos el precio a las puertas de la resistencia que presenta en la directriz bajista de medio-largo plazo.

El gráfico semanal de Telefónica desde verano de 2015 presenta una impecable zona de resistencia en la directriz bajista, por aquello de tener al menos tres puntos de tangencia, que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde entonces. Y esta pasa en el momento actual por los aproximadamente 7,25 euros. De lo que se deduce que ahora mismo no es momento de entrar en los títulos de la operadora, ya que no ha perforado esta importante zona de resistencia. Pero es que, además, no basta con saltar por encima de la directriz bajista, si bien es cierto que se trataría de un aviso a navegantes, sino que para poder hablar de un antes y un después en el título este ha de confirmar por encima de la resistencia que presenta en los 7,50 euros, el último máximo decreciente. Con todo, y a pesar del rebote del 22% desde los mínimos de agosto mientras el precio no nos diga lo contrario, estamos hablando de un rebote (fase de reacción) dentro de una impecable tendencia bajista de fondo.