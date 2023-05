Se mantiene la corrección del corto plazo en Santander, que se acerca al soporte psicológico de los 3 euros.

Análisis Técnico REBOTE EN MEDIA DE REFERENCIA S1 3 S2 2,889 R1 3,4775 R2 3,6385

El soporte clave se encuentra un poco más abajo, en los 2,8890 euros. En estos precios confluye la media de 200 sesiones, niveles en donde lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras. Veríamos una complicación importante de su serie de precios en el caso de que no pudiera sujetarse en estos niveles. Esto nos haría pensar en un cambio de tendencia. No obstante, por el momento, su tendencia principal es claramente alcista.

Hay que destacar el hueco bajista que se dejara el pasado 25 de abril y que no ha cubierto. Esto es un recordatorio de la presencia actual de las ventas. Mientras no consiga cerrar por encima de los 3,4775 euros, no veremos una vuelta a la senda alcista.