Mucho cuidado con Apple, que complica su aspecto técnico.

Análisis Técnico ABANDONO SOPORTE S1 157 S2 150 R1 182,34 R2 190 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía de la manzana cayó un 2,50% este jueves y perdió el soporte de los 167,62 dólares. Ojo que dice adiós a la media de 200 sesiones y parece muy probable que podamos acabar viendo un cambio de tendencia. El siguiente nivel de soporte se encuentra en los 157 dólares, precios que creemos que podría atacar en las próximas semanas.

No veremos una señal positiva hasta que no consiga subirse por encima de la media de 200 sesiones. No obstante, la resistencia clave que debería superar para que podamos ver una vuelta a la senda alcista está en los 182,34 dólares, máximos de este mes de octubre que llega a su fin y precios un 9% por encima de los actuales.