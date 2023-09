Sabadell se desplomó ayer jueves en la última sesión del mes de agosto.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 1 S2 0,95 R1 1,1760 R2 1,3070 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El banco, no obstante, no ofrece un mal aspecto técnico y no descartamos que tras un apoyo a la media de 200 sesiones pudiéramos volver a ver la vuelta de las compras. Su tendencia principal es claramente alcista si bien es importante que no abandone el soporte de la unidad, precios en donde confluye la media de 200 sesiones.

Para ver una señal de fortaleza que nos invite a pensar en una extensión de las subidas deberíamos esperar a que confirmara la rotura de la resistencia de los 1,1760 euros. Esta sería una magnífica noticia para su aspecto técnico que acabaría por llevar a la cotización del banco hasta os máximos anuales que presenta en los 1,3070 euros.