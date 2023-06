Redeia ha mejorado su aspecto técnico del corto plazo tras superar la resistencia de los 16,21 euros.

Análisis Técnico GIRO EN MEDIA DE REFERENCIA S1 15,63 S2 15,33 R1 16,78 R2 17,61

Ahora mismo se encuentra intentando subir por encima de la media de 200 sesiones. Un cierre por encima de los 16,60 euros sería una buena noticia. No obstante, la señal que nos haría pensar en una recuperación de su maltrecho aspecto técnico se encuentra en los 16,78 euros. La rotura de estos niveles catapultaría a su cotización al nivel de los 17,50 euros.

No debemos olvidar que su tendencia es claramente bajista y que mientras que no consiga recuperar la media de 200 sesiones no apreciaremos ni la menor señal de fortaleza. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 15,33 euros, mínimos del mes de marzo.