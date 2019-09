Prosegur: por el momento se trata de un simple rebote

El imponente hueco alcista de este miércoles pasa a convertirse en soporte

A pesar de las importantes subidas de este miércoles, con fuerte volumen de negociación, no podemos hablar de ningún cambio de tendencia. Por el momento se trata de un simple rebote.

Por el momento, las importantes subidas de este miércoles en Prosegur no significan nada. Pero lo cierto es que todo potencial cambio de tendencia comienza siendo un simple rebote sin importancia. Técnicamente, lo que tenemos delante es un impecable 'pull back' a la base (antes soporte y ahora resistencia) del antiguo canal alcista de largo plazo. El precio tocó la parte inferior del mismo y desde ahí se giró con fuerza hasta marcar un mínimo anual en los 3,18 euros. Dentro del gráfico en velas semanales podemos observar cómo las alzas de este miércoles no significan nada por el momento, por cuanto seguimos teniendo impecables máximos y mínimos decrecientes desde principios de 2018. Y así no se sube. De hecho, la primera zona de resistencia de verdad no puede estar en otro lugar que no sea el último gran máximo decreciente: los 4,40 euros.