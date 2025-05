Buena señal en OHLA que consigue comenzar la semana perforando niveles clave.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 0,2970 S2 0,2746 R1 0,3720 R2 0,4240 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El valor perfora la resistencia de los 0,3444 euros y parece que confirma el inicio de un rebote tras dos meses moviéndose en una banda lateral. A corto plazo parece inminente que podamos acabar viendo como cubre el hueco bajista que se dejara, el 28 de marzo, en los 0,3720 euros y sin descartar una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 0,4240 euros.

No debemos olvidar que, por el momento, se trata sólo de un rebote. El soporte clave que no perderemos de vista se encuentra en los 0,2970 euros. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.