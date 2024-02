Desde hace un par de semanas que Berkeley Energía no se mueve prácticamente

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 0,1580 S2 0.1 R1 0,2150 R2 0,3 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A finales de enero vimos como logró cubrir el hueco bajista de finales de diciembre y desde entonces no levanta cabeza. Su aspecto técnico no es muy esperanzador. Lo más probable en las próximas jornadas es que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el soporte de los 0,1580 euros. Su comportamiento en estos niveles es clave. Si termina por abandonarnos es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 0,1-0,09 euros. No apreciaremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 0,2150 euros, máximos del hueco alcista de finales del pasado año.