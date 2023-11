Ence ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de los mínimos de verano.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 2,62 S2 2,50 R1 2,90 R2 3,06 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No obstante, su comportamiento en las últimas semanas, tras apoyarse en estos precios, no está siendo para tirar cohetes. El rebote está siendo muy débil y no ha podido ni recuperar los 2,90 euros. La resistencia clave está un poco más arriba, concretamente en los 3,062 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. No deberíamos interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios.

Mucho ojo con el abandono de los mínimos dibujados este mes de noviembre en los 2,62 euros. Esto complicaría sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 2,50 euros.